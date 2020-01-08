Президент Эстонии отказалась принимать от РФ подарочное шампанское из аннексированного Крыма - СМИ, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131742-prezident-estonii-otkazalas-prinimat-ot-rf-podarochnoe-vino-s-anneksirovannogo-kryma-smi.html

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Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, отказалась от подарка — бутылки крымского шампанского.

Российские дипломаты пытались вручить его главе государства. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Российское посольство приветствовало президента с 50-летием. Дипломаты прислали Кальюлайд бутылку шампанского из Крыма. Канцелярия президента отправила презент обратно в посольство.

Эстонский лидер отметила юбилей 30 декабря. Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Крым был оккупирован российскими войсками в марте 2014 года. На полуострове власти Российской Федерации незаконно организовали так называемый референдум, чтобы включить эту украинскую территорию в свой состав.

Напомним, в ноябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она решила подарить украинскому лидеру велосипед.