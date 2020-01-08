Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Президент Эстонии отказалась принимать от РФ подарочное шампанское из аннексированного Крыма - СМИ, фото: Википедия

Президент Эстонии отказалась принимать от РФ подарочное шампанское из Крыма — СМИ

8 янв 2020, 15:40
999

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, отказалась от подарка — бутылки крымского шампанского.

Российские дипломаты пытались вручить его главе государства. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Российское посольство приветствовало президента с 50-летием. Дипломаты прислали Кальюлайд бутылку шампанского из Крыма. Канцелярия президента отправила презент обратно в посольство.

Эстонский лидер отметила юбилей 30 декабря. Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Крым был оккупирован российскими войсками в марте 2014 года. На полуострове власти Российской Федерации незаконно организовали так называемый референдум, чтобы включить эту украинскую территорию в свой состав.

Напомним, в ноябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она решила подарить украинскому лидеру велосипед.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Тегеране: в Иран вылетят украинские эксперты и поисково-спасательная группа — Зеленский

Сегодня вечером в Иран вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые будут привлечены к расследованию падения «Боинга-737» компании МАУ и идентификации и репатриации тел погибших украинцев

Новости Украины
17:10

Прекрасные пилоты, ученые, студенты: что известно о жертвах авиакатастрофы в небе над Ираном (ФОТО)

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране унесла жизни 167-ми пассажиров и девяти членов экипажа. На рейс из Тегерана в Киев зарегистрировались 11 граждан Украины. Появилась новая информация о членах экипажа и пассажирах самолета Вoeing

Новости Украины
17:00

Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко выше человека с камер видеонаблюдения

Музыкант Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, выше человека с камер видеонаблюдения. Журналисты выяснили, что анализ видеозаписей проводили в августе 2016 года

Новости Украины
13:55