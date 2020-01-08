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Падение "Боинга" в Иране: что известно о самолете, который упал в Иране, фото — spotters.net.ua

Летал три года: что известно об упавшем в Иране Boeing 737 (ФОТО)

8 янв 2020, 15:28
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Самолет Boeing 737−800, который сегодня утром упал вблизи столицы Ирана, эксплуатировался только три года. Первый полет лайнер, который построили в Сиэтле, совершил в июне 2016 года.

Такие данные о самолете приводят сообщества авиаблогеров (споттеров). Полный бортовой и серийный номер лайнера «Международных авиалиний Украины» был таким: UR-PSR 38124/5977.

На сайте споттеры в течение нескольких лет эксплуатации этого борта успели опубликовать немало его фотографий. На них разбитый сегодня в авиакатастрофе самолет изображен в воздухе, а также во многих аэропортах мира.

Падение "Боинга" в Иране: что известно о самолете, который упал в Иране, фото — spotters.net.ua

Падение "Боинга" в Иране: что известно о самолете, который упал в Иране, фото — spotters.net.ua

Падение "Боинга" в Иране: что известно о самолете, который упал в Иране, фото — spotters.net.ua

Первый полет лайнера Boeing 737 состоялся 9 апреля 1967 года. Корпорация намеревалась свернуть его производство из-за низкого спроса, но передумала, отменив другие разработки и перенаправив средства на продолжение программы.

Падение "Боинга" в Иране: что известно о самолете, который упал в Иране, фото — spotters.net.ua

Падение "Боинга" в Иране: что известно о самолете, который упал в Иране, фото — spotters.net.ua

Впоследствии Boeing 737 стал бестселлером. Сейчас это самый популярный авиалайнер в мире. Существует более 10 вариантов 737, однако только три модели семейства самолетов Boeing могут называться классической серией лайнера Boeing 737: 737−300, 737−400 и 737−500. Эти самолеты выпускались с 1984 по 2000 год.

После «классики» Boing начал строить поколение 737 Next Generation (модели -600/-700/-800/-900), а затем — семейство 737 MAX.

Напомним, что сегодня ведущие авиакомпании мира приостановили перелеты над территориями Ирана и Ирака. По состоянию на полдень 8 января до десяти крупных авиакомпаний временно закрыли небо для полетов своих самолетов. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, которые осуществила ночью иранская армия по военным базам США в Ираке.

Источник: Ракурс


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