Падіння "Боїнгу": що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

https://racurs.ua/ua/n131741-litav-try-roky-scho-vidomo-pro-boeing-737-yakyy-upav-v-irani-foto.html

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Літак Boeing 737−800, який сьогодні уранці впав поблизу столиці Ірану, експлуатувався тільки три роки. Перший політ лайнер, який збудували в Сіетлі, здійснив у червні 2016 року.

Такі дані про літак наводять спільноти авіаблогерів (споттерів). Повний бортовий і серійний номер лайнера «Міжнародних авіаліній України» був таким: UR-PSR 38124/5977.

На сайті споттери впродовж кількох років експлуатації цього борту встигли опублікувати чимало його фотографій. На них розбитий сьогодні в авіакатастрофі літак зображений у повітрі, а також в багатьох аеропортах світу.

Перший політ лайнера Boeing 737 відбувся 9 квітня 1967 року. Корпорація мала намір згорнути його виробництво через низький попит, але передумала, скасувавши інші розробки і перенаправив кошти на продовження програми.

Згодом Boeing 737 став бестселером. Зараз це найпопулярніший авіалайнер у світі. Існує більше 10 варіантів 737, однак тільки три моделі сімейства літаків Boeing можуть називатися класичної серією лайнера Boeing 737, це 737−300, 737−400 і 737−500. Ці літаки випускалися з 1984 по 2000 рік.

Після «класики» Boing почав будувати покоління 737 Next Generation (моделі -600/-700/-800/-900), а потім — сімейство 737 MAX.

Нагадаємо, що провідні авіакомпанії світу призупинили перельоти над територіями Ірану і Іраку. Станом на полудень 8 січня до десяти великих авіакомпаній тимчасово закрили небо для польотів своїх літаків. Рішення перевізників пов’язано з ракетними ударами, які здійснила вночі іранська армія по військових базах США в Іраку.