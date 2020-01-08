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Падіння "Боїнгу": що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

Літав три роки: що відомо про Boeing 737, який упав в Ірані (ФОТО)

8 січ 2020, 15:28
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Літак Boeing 737−800, який сьогодні уранці впав поблизу столиці Ірану, експлуатувався тільки три роки. Перший політ лайнер, який збудували в Сіетлі, здійснив у червні 2016 року.

Такі дані про літак наводять спільноти авіаблогерів (споттерів). Повний бортовий і серійний номер лайнера «Міжнародних авіаліній України» був таким: UR-PSR 38124/5977.

На сайті споттери впродовж кількох років експлуатації цього борту встигли опублікувати чимало його фотографій. На них розбитий сьогодні в авіакатастрофі літак зображений у повітрі, а також в багатьох аеропортах світу.

Падіння "Боїнгу" в Ірані: що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

Падіння "Боїнгу" в Ірані: що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

Падіння "Боїнгу" в Ірані: що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

Перший політ лайнера Boeing 737 відбувся 9 квітня 1967 року. Корпорація мала намір згорнути його виробництво через низький попит, але передумала, скасувавши інші розробки і перенаправив кошти на продовження програми.

Згодом Boeing 737 став бестселером. Зараз це найпопулярніший авіалайнер у світі. Існує більше 10 варіантів 737, однак тільки три моделі сімейства літаків Boeing можуть називатися класичної серією лайнера Boeing 737, це 737−300, 737−400 і 737−500. Ці літаки випускалися з 1984 по 2000 рік.

Після «класики» Boing почав будувати покоління 737 Next Generation (моделі -600/-700/-800/-900), а потім — сімейство 737 MAX.

Падіння "Боїнгу" в Ірані: що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

Падіння "Боїнгу" в Ірані: що відомо про літак, який упав в Ірані, фото — spotters.net.ua

Нагадаємо, що провідні авіакомпанії світу призупинили перельоти над територіями Ірану і Іраку. Станом на полудень 8 січня до десяти великих авіакомпаній тимчасово закрили небо для польотів своїх літаків. Рішення перевізників пов’язано з ракетними ударами, які здійснила вночі іранська армія по військових базах США в Іраку.

Джерело: Ракурс


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