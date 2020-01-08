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Близький Схід: провідні авіакомпанії світу закривають небо над Іраном та Іраком, фото — AFP

Провідні авіакомпанії світу закривають небо над Іраном та Іраком

8 січ 2020, 14:12
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Провідні авіакомпанії світу призупинили перельоти над територіями Ірану і Іраку. Станом на полудень 8 січня до десяти великих авіакомпаній тимчасово закрили небо для польотів своїх літаків. Рішення перевізників пов’язано з ракетними ударами, які здійснила вночі іранська армія по військових базах США в Іраку.

Крім того, сьогодні уранці поблизу Тегерана упав український літак авіакомпанії МАУ й розслідування причин цієї авіакатастрофи ще триває. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в Києві оголосив, що українські авіакомпанії тимчасово оминатимуть повітряний простір Ірану.

Рейси скасували французька Air France, німецька Lufthansa, а також нідерландська KLM. Федеральне управління цивільної авіації США заборонило американським авіакомпаніям виконувати польоти над Іраном, Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток.

Відповідну заяву FAA опублікувало у своєму акаунті в Twitter в середу, 8 січня.

В управлінні вважають, що загострення обстановки на Близькому Сході потенційно загрожує американській цивільній авіації. Таке рішення управління оголосило незабаром після атаки Ірану на військові бази США в Іраку.

Про терміни дії заборони не повідомляється. Ще раніше Singapore Airlines, China Airlines і польська компанія LOT перенаправили свої літаки в обхід повітряного простору Ірану. Крім того, про припинення польотів як над Іраном, так і Іраком оголосили австралійська Qantas Airways, тайванська EVA Air, малазійська Malaysia Airlines. Авіакомпанії Emirates Airline і Flydubai скасували рейси в Багдад.

Джерело: Ракурс


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