Ближний Восток: ведущие авиакомпании мира закрывают небо над Ираном и Ираком, фото — AFP

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Ведущие авиакомпании мира приостановили перелеты над территориями Ирана и Ирака. По состоянию на полдень 8 января до десяти крупных авиакомпаний временно закрыли небо для полетов своих самолетов. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, которые осуществила ночью иранская армия по военным базам США в Ираке.

Кроме того, сегодня утром вблизи Тегерана упал украинский самолет авиакомпании МАУ и расследование причин этой авиакатастрофы продолжается. Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в Киеве объявил, что украинские авиакомпании будут временно обходить воздушное пространство Ирана.

Рейсы отменили французская Air France, немецкая Lufthansa, а также нидерландская KLM.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном, Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. Соответствующее заявление FAA опубликовало в своем аккаунте в Twitter в среду, 8 января.

В управлении считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке потенциально угрожает американской гражданской авиации. Такое решение управление объявило вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.

О сроках действия запрета не сообщается. Еще раньше Singapore Airlines, China Airlines и польская компания LOT перенаправили свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана. Кроме того, о прекращении полетов как над Ираном, так и Ираком объявили австралийская Qantas Airways, тайваньская EVA Air, малазийская Malaysia Airlines. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.