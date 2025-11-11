Новини
Ракурс
Турецький військово-транспортний літак C130 Hercules розбився на кордоні Азербайджану та Грузії. Фото:

Військовий літак Туреччини впав на кордоні Азербайджану та Грузії (ВІДЕО)

11 лис 2025, 19:57
Турецький військово-транспортний літак C130 Hercules розбився на кордоні Азербайджану та Грузії.

Повітряне судно вилетіло з Азербайджану та прямувало до Туреччини. Наразі розпочато пошуково-рятувальні роботи, де яких залучені представники Азербайджану та Грузії. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Грузії поінформувало, що C-130 впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном, у муніципалітеті Сігнагі. Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 275 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає порушення правил руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людини.

Інформацію про постраждалих і загиблих та можливу причину аварії наразі не повідомляють.

Як відомо, C‑130 Hercules — військово-транспортний літак середньої та великої дальності, який експлуатується у понад 60 країнах світу. Цей повітряний транспорт використовується для перевезення військ, техніки та вантажів.

Нагадаємо, у жовтні в Південнокитайському морі під час планових польотів із борту авіаносця USS Nimitz зазнали аварій вертоліт та винищувач Військово-морських сил США. Першим у море впав вертоліт MH-60R Sea Hawk, а згодом сталася аварія за участю винищувача F/A-18 Super Hornet.

Джерело: «Эхо Кавказа»

Джерело: Ракурс


