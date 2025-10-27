Винищувач та вертоліт ВМС США упали в Південнокитайське море. Фото:

Аварія з військовою авіацією США сталася в Південнокитайському морі.

Під час планових польотів із борту авіаносця USS Nimitz зазнали аварій вертоліт та винищувач Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Інциденти сталися з різницею в 30 хвилин. Про це повідомило Тихоокеанське командування ВМС США.

Зазначається, що першим у море впав вертоліт MH-60R Sea Hawk, який належить ескадрильї Helicopter Maritime Strike Squadron 73 Battle Cats. Сталося це близько 14.45 за місцевим часом. Трьох членів екіпажу вдалося успішно врятувати, їхній стан стабільний.

А о 15.15 сталася аварія за участю винищувача F/A- 18 °F Super Hornet зі складу ескадрильї Strike Fighter Squadron 22 Fighting Redcocks. Пілоти змогли катапультуватися й були евакуйовані на борт. Причини обох аварій розслідуються.

За інформацією CNN, «Німіц» — це один із найбільших військових кораблів у світі, який є найстарішим авіаносцем США, що перебуває на службі. Його мають вивести з експлуатації в 2026 році.

Нагадаємо, у квітні в Червоному морі сталася аварія з винищувачем США. Американський авіаносець USS Harry S. Truman змушений був робити різкий маневр для уникнення атаки єменських хуситів. Внаслідок цього винищувач F/A-18 Super Hornet, який буксирували в ангар, впав за борт судна і потонув.

Джерело: CNN