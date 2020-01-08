Тегеран не віддає Києву чорні скриньки літака МАУ. Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131739-tegeran-ne-viddaie-kyievu-chorni-skrynky-litaka-mau.html

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Авіакатастрофа в Тегерані з масовими жертвами, що сталася сьогодні вранці за участі літака компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), вже обростає скандалами і домислами. Зокрема й через відмову іранської сторони передавати українській знайдені бортові самописці (так звані чорні скриньки).

Про відмову від передачі Києву чорних скриньок заявив сьогодні лідер Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, повідомляє Reuters із посиланням на видання Mehr.

Наразі Тегеран не каже, до якої країни відправить бортові самописці для їх розшифровки й аналізу інформації, та чи передаватиме їх комусь взагалі. Абедзаде наголосив, що ні представникам США, ні виробнику лайнера чорні скриньки не віддадуть, а також додав, що причини авіакатастрофи не розголошуватимуть до завершення аналізу інформації, зафіксованої на самописцях.

Мережею вже ширяться припущення, що такий крок Тегерану може свідчити про причетність до авіакатастрофи. Зокрема, раніше сьогодні ЗМІ писали про можливе помилкове збиття літака іранською системою протиповітряної оборони. Як відомо, минулої ночі іранська армія завдала ракетних ударів по військових базах США в Іраку. Відносини між США й Іраном різко загострилися після ліквідації американськими силами іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня.

Літак МАУ розбився в Тегерані сьогодні вранці, 8 січня, невдовзі після зльоту. Всі 176 пасажирів і членів екіпажу загинули, у тому числі 11 українців. Також серед жертв — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Згідно з міжнародним правом, Іран може передати чорні ящики представникам країн, громадяни яких загинули під час катастрофи літака, його виробнику або власнику, а також Міжнародній організації цивільної авіації.