Тегеран не отдает Киеву черные ящики самолета МАУ. Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131739-tegeran-ne-otdaet-kievu-chernye-yaschiki-samoleta-mau.html

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Авиакатастрофа в Тегеране с массовыми жертвами, произошедшая сегодня утром при участии самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), уже обрастает скандалами и домыслами. В том числе в связи с отказом иранской стороны передавать украинской найденные бортовые самописцы (так называемые черные ящики).

Об отказе от передачи Киеву черных ящиков заявил сегодня лидер Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает Reuters со ссылкой на издание Mehr.

На данный момент Тегеран не говорит, в какую страну отправит бортовые самописцы для их расшифровки и анализа информации, и будет ли передавать их кому-то вообще. Абедзаде подчеркнул, что ни представителям США, ни производителю лайнера черные ящики не отдадут, а также добавил, что причины авиакатастрофы не будут разглашаться до завершения анализа информации, зафиксированной на самописцах.

В сети уже распространяются предположения, что такой шаг Тегерана может свидетельствовать о причастности к авиакатастрофе. В частности, ранее сегодня СМИ писали о возможном ошибочном сбивании самолета иранской системой противовоздушной обороны. Как известно, минувшей ночью иранская армия осуществила ракетные удары по военным базам США в Ираке. Отношения между США и Ираном резко обострились после ликвидации американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

Самолет МАУ разбился в Тегеране сегодня утром, 8 января, вскоре после взлета. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли, в том числе 11 украинцев. Также среди жертв — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Согласно международному праву, Иран может передать черные ящики представителям стран, граждане которых погибли при крушении самолета, его производителю или владельцу, а также Международной организации гражданской авиации.