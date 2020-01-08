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Авиакатастрофа в Иране: США, ЕС и Канада выразили соболезнования, фото: pixabay

Авиакатастрофа в Иране: США, ЕС и Канада выразили соболезнования семьям погибших

8 янв 2020, 14:45
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Крушение самолета Boeing 737 в Иране комментируют представители разных стран мира.

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразили соболезнования семьям погибших. В Twitter европейские, канадские и американские чиновники публикуют соответствующие посты.

Руководитель Еврокомиссии отметила, что сочувствует семьям погибших. Она сообщила, что эксперты обязательно выяснят причину аварии.

Мои глубокие соболезнования, — заявила глава Европейской комиссии.

Соболезнования выразили также представители ЕС и Совета Европы. Дипломаты Японии, Турции, Эстонии, Польши, Словакии, Германии и Латвии опубликовали в соцсетях посты по поводу трагического инцидента. В посольстве США в Украине также расстроены новостью о падении самолета.

В корпорации Boeing отреагировали на падение авиалайнера. Организация сообщила, что находится в контакте со своими клиентами, а также готова предоставить всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, 8 января самолет «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту «Тегеран — Киев», упал на территории Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Источник: Ракурс


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