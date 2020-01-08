Авиакатастрофа в Иране: США, ЕС и Канада выразили соболезнования, фото: pixabay

https://racurs.ua/n131738-aviakatastrofa-v-irane-ssha-es-i-kanada-vyrazili-soboleznovaniya-semyam-pogibshih.html

Ракурс

Крушение самолета Boeing 737 в Иране комментируют представители разных стран мира.

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразили соболезнования семьям погибших. В Twitter европейские, канадские и американские чиновники публикуют соответствующие посты.

Руководитель Еврокомиссии отметила, что сочувствует семьям погибших. Она сообщила, что эксперты обязательно выяснят причину аварии.

Мои глубокие соболезнования, — заявила глава Европейской комиссии.

Соболезнования выразили также представители ЕС и Совета Европы. Дипломаты Японии, Турции, Эстонии, Польши, Словакии, Германии и Латвии опубликовали в соцсетях посты по поводу трагического инцидента. В посольстве США в Украине также расстроены новостью о падении самолета.

В корпорации Boeing отреагировали на падение авиалайнера. Организация сообщила, что находится в контакте со своими клиентами, а также готова предоставить всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, 8 января самолет «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту «Тегеран — Киев», упал на территории Ирана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.