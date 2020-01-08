Авіакатастрофа в Ірані: США, ЄС та Канада висловили співчуття, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n131738-aviakatastrofa-v-irani-ssha-ies-ta-kanada-vyslovyly-spivchuttya.html

Ракурс

Падіння літака Boeing 737 в Ірані коментують представники різних країн світу.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловили співчуття з приводу трагедії. У Twitter європейські, канадські та американські чиновники публікують відповідні пости.

Керівник Єврокомісії зазначила, що співчуває родинам загиблих. Вона повідомила, що експерти обов’язково з’ясують причину аварії.

Мої глибокі співчуття, — заявила керівник Європейської комісії.

Співчуття висловили також представники ЄС і Ради Європи. Дипломати Японії, Туреччини, Естонії, Польщі, Словаччини, Німеччини та Латвії опублікували у соцмережах пости щодо трагічного інциденту. У посольстві США в Україні заявили, що також засмучені новиною про падіння літака.

В корпорації Boeing відреагували на падіння авіалайнера. Організація повідомила, що знаходиться у контакті зі своїми клієнтами, а також готова надати усю необхідну допомогу сім’ям загиблих.

Нагадаємо, 8 січня літак «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом «Тегеран — Київ», впав на території Ірану. Усі 167 пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу загинули.