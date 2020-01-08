Дело Шеремета: Апелляционный суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения для Дугарь и Антоненко, фото — Новынарня

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В среду, 8 января, в Апелляционном суде Киева, проходит заседание по делу об убийстве Павла Шеремета. Фемида рассмотрит жалобы на решение об избрании меры пресечения для Яны Дугарь — медсестры 25-й воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ, а также ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко.

Их подозревают в организации убийства журналиста, в середине декабря 2019 года Дугарь и Антоненко задержали. По версии полиции, женщина якобы проводила «разведку» и находила камеры видеонаблюдения, перед тем как другие мнимые участники группы закладывали взрывчатку под авто журналиста.

Дугарь в декабре отправили до 8 февраля на круглосуточный арест, а Антоненко арестовали. Заседание по делу об апелляции Антоненко перенесли из-за неявки прокуроров. Ранее Апелляционный суд Киева оставил врача и волонтера Юлию Кузьменко под арестом. Ее также 13 декабря арестовали на два месяца (до 8 февраля 2020 года).

Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль. Министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря сообщил, что по делу об убийстве журналиста задержали сержанта Сил спецопераций и музыканта Антоненко, медика «Охматдета» Кузьменко.