Справа Шеремета: Апеляційний суд розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу для Дугарь та Антоненка, фото — Новинарня

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У середу, 8 січня, в Апеляційному суді Києва, відбувається засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Феміда розгляне скарги на рішення про обрання запобіжного заходу для Яни Дугарь — медсестри 25-ї повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ, а також ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка.

Їх підозрюють в організації вбивства журналіста, у середині грудня 2019 року Дугарь та Антоненка затримали. За версією поліції, жінка нібито проводила «розвідку» і виявляла камери відеоспостереження, перед тим як інші уявні учасники групи закладали вибухівку під авто журналіста.

Дугарь у грудні відправили до 8 лютого під цілодобовий арешт, а Антоненка арештували. Засідання у справі про апеляцію Антоненка перенесли на 23 грудня через неявку прокурорів. Раніше Апеляційний суд Києва залишив лікаря та волонтера Юлію Кузьменко під арештом. Її також 13 грудня арештували на два місяці (до 8 лютого 2020 року).

Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня повідомив, що у справі про вбивство журналіста затримали сержанта Сил спецоперацій та музиканта Антоненка, медика «Охматдиту» Кузьменко.