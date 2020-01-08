Президент Естонії відмовилася приймати від РФ подарункове шампанське з анексованого Криму – ЗМІ, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131742-prezydent-estoniyi-vidmovylas-pryymaty-vid-rf-podarunkove-vyno-z-aneksovanogo-krymu-zmi.html

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Керсті Кальюлайд, президент Естонії, відмовилася від подарунку — пляшки кримського шампанського.

Російські дипломати намагалися вручити його главі держави. Про це повідомляє видання Eesti Ekspress.

Російське посольство привітало президента з 50-річчям. Дипломати надіслали Кальюлайд пляшку шампанського з Криму. Канцелярія президента відправила презент назад до посольства.

Естонський лідер відзначила ювілей 30 грудня. Офіційно адміністрація президента Естонії не повідомляє про цю ситуацію.

Крим було окуповано російськими військами у березні 2014 року. На півострові влада Російської Федерації незаконно організувала так званий референдум, аби включити цю українську територію до свого складу.

Нагадаємо, у листопаді президент Естонії Керсті Кальюлайд провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона вирішила подарувати українському лідеру велосипед.