Сооружение газопровода «Северный поток-2» еще не завершено, фото: «Україна молода»

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Несмотря на приостановление строительства российско-германского газопровода «Северный поток-2», с 1 января 2020 года газ официально пошел по первой нитке его наземного продолжения — газопроводу Eugal.

Этот газопровод проходит по территории Германии до границы с Чехией, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря газотранспортной компании Gascade Джорджа Вюстнера.

По его словам, в газопровод Eugal голубое топливо закачивают из расположенного на севере Германии газопровода Nel, который является наземным продолжением действующего российско-германского газопровода «Северный поток».

Таким образом инфраструктура наземного продолжения «Северного потока-2» не простаивает и поддерживается в рабочем состоянии, однако российский госконцерн «Газпром» несет убытки, поскольку ему приходится платить за полностью забронированный Eugal, хотя мощности этого газопровода используются лишь частично.

Кроме того, мощность первой нитки Eugal составляет 30,9 млрд кубометров газа в год, в то время как Nel может перекачать в год только 20 млрд кубометров. То есть даже если «Газпром» задействует все мощности предназначенного для транспортировки газа на северо-запад Германии газопровода Nel на заполнение направленного на юг Eugal, полностью его загрузить без ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» не удастся.

Строительство первой нитки Eugal длилось полтора года, о его завершении компания Gascade объявила в середине декабря 2019 года. Длина этого газопровода составляет 480 км, он проходит от расположенного на берегу Балтийского моря Любмина к приграничному с Чехией Дойчнойдорфу.

Вюстнер отметил, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.

Сооружение второй ветки Eugal еще продолжается, оно должно завершиться до конца 2020 года.

Напомним, в мае 2019 года строительство Eugal было временно приостановлено из-за экоактивистов, которые залезли в открытую трубу.