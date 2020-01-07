Спорудження газогону «Північний потік-2» ще не завершене, фото: «Україна молода»

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Попри призупинення будівництва російсько-німецького газогону «Північний потік-2», з 1 січня 2020 року газ офіційно пішов по першій нитці його наземного продовження — газогону Eugal.

Цей газогін пролягає територією Німеччини до кордону з Чехією, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на прес-секретаря газотранспортної компанії Gascade Джорджа Вюстнера.

За його словами, до газогону Eugal блакитне паливо закачують із розташованого на півночі Німеччини газогону Nel, котрий є наземним продовженням діючого російсько-німецького газогону «Північний потік».

Таким чином інфраструктура наземного продовження «Північного потоку-2» не простоює й підтримується в робочому стані, проте російський держконцерн «Газпром» зазнає збитків, оскільки йому доводиться платити за повністю заброньований Eugal, хоча потужності цього газогону використовуються лише частково.

Крім того, потужність першої гілки Eugal складає 30,9 млрд кубометрів газу в рік, в той час як Nel може перекачати в рік лише 20 млрд кубометрів. Тобто навіть якщо «Газпром» задіє всі потужності призначеного для транспортування газу на північний-захід Німеччини газогону Nel на заповнення спрямованого на південь Eugal, повністю його завантажити без введення в експлуатацію «Північного потоку-2» не вдасться.

Спорудження першої нитки Eugal тривало півтора року, про його завершення компанія Gascade оголосила в середині грудня 2019 року. Довжина цього газогону становить 480 км, він пролягає від розташованого на березі Балтійського моря Любміна на прикордонного з Чехією Дойчнойдорфа.

Вюстнер зазначив, що потужності Eugal заброньовані на тривалий термін.

Спорудження другої гілки Eugal ще триває, воно має завершитися до кінця 2020 року.

Нагадаємо, у травні 2019 року спорудження Eugal було тимчасово призупинене через екоактивістів, котрі залізли у відкриту трубу.