Администрация Трампа готовит санкции в отношении Ирака — СМИhttps://racurs.ua/n131691-administraciya-trampa-gotovit-sankcii-v-otnoshenii-iraka-smi.htmlРакурс
Администрация президента США Доньда Трампа готовится к возможному введению санкций в отношении Ирака.
Эти санкции могут стать ответом на решение парламента Ирака по выводу американских войск с территории страны, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на три информированные источники.
Однако окончательное решение по поводу санкций еще не принято, подчеркивают источники.
Отмечается, что в случае, если это решение все же примут, вероятно, ведущую роль во внедрении санкций будет играть Госказначейство США и Белый дом.
Это стало бы крайне необычным шагом против иностранного союзника, на поддержку которого США потратили почти два десятилетия и сотни миллиардов долларов, — отмечает издание.
Напомним, Трамп недавно публично пригрозил Ираку масштабными экономическими санкциями в случае, если власти страны продолжат процесс выдворения американских войск.