Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/n131691-administraciya-trampa-gotovit-sankcii-v-otnoshenii-iraka-smi.html

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Администрация президента США Доньда Трампа готовится к возможному введению санкций в отношении Ирака.

Эти санкции могут стать ответом на решение парламента Ирака по выводу американских войск с территории страны, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на три информированные источники.

Однако окончательное решение по поводу санкций еще не принято, подчеркивают источники.

Отмечается, что в случае, если это решение все же примут, вероятно, ведущую роль во внедрении санкций будет играть Госказначейство США и Белый дом.

Это стало бы крайне необычным шагом против иностранного союзника, на поддержку которого США потратили почти два десятилетия и сотни миллиардов долларов, — отмечает издание.

Напомним, Трамп недавно публично пригрозил Ираку масштабными экономическими санкциями в случае, если власти страны продолжат процесс выдворения американских войск.