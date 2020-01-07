Владимир Ельченко, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n131690-novyy-posol-ukrainy-v-ssha-oficialno-vozglavil-dippredstavitelstvo.html

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Владимир Ельченко, новый посол Украины в США, вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Соответствующая церемония состоялась в Овальном кабинете Белого Дома, сообщает издание «Голос Америки».

Таким образом, Ельченко теперь официально возглавляет посольство Украины в США.

Ельченко с декабря 2015 года занимал должность постоянного представителя Украины в ООН, а также по совместительству посла в Ямайке. 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в США.

Всего на дипломатической службе Ельченко уже более 40 лет, в частности, с 2010 по 2015 год был послом Украины в РФ.

Напомним, недавно Ельченко заявил, что половина граждан РФ, работающих в Организации Объединенных Наций, являются тайными или открытыми агентами ФСБ, что позволяет Москве скрыто влиять на работу ООН. Всего в секретариате ООН работают 200−300 россиян.