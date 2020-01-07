Ирано-американский кризис: военнослужащим сил быстрого реагирования США в Персидском заливе запретили пользоваться мобильными телефонами

В районе Персидского залива продолжается ирано-американский кризис, фото: Incirlik Air Base

https://racurs.ua/n131689-irano-amerikanskiy-krizis-voennoslujaschim-sil-bystrogo-reagirovaniya-ssha-v-persidskom-zalive.html

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Военнослужащим элитных сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США, которых передислоцируют в район Персидского залива, запретили пользоваться мобильными телефонами или другими электронными устройствами, благодаря которым можно установить их местоположение.

Соответствующее решение касается именно 82-й воздушно-десантной дивизии, в состав которой входят воинские соединения, являющинся частью сил быстрого реагирования, которые могут менять свою позицию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на подполковника Майкла Бернса.

Бернс отметил, что решение является необычным, учитывая, что многие американские военнослужащие за рубежом уже имеют персональные электронные устройства и даже могут их покупать в странах, где находятся.

По его словам, оно принято с целью предотвращения потенциальных угроз безопасности американских военнослужащих.

Он также добавил, что семьи военнослужащих пытаются информировать об их дислокации, а впоследствии для военных будут созданы телефонные центры.

Это не обычный вид развертывания войск. Решение на 100% является оперативным мероприятием безопасности и защиты сил, — прокомментировал ситуацию генерал Джеймс Мингус.

Напомним, 3 января в аэропорту Багдада в результате американского ракетного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Этот инцидент привел к росту напряженности в регионе.