Лесные пожары в Австралии: Аваков заявил о готовности Украины направить 200 спасателей

Арсен Аваков. Фото: Главком

https://racurs.ua/n131688-lesnye-pojary-v-avstralii-avakov-zayavil-o-gotovnosti-ukrainy-napravit-200-spasateley.html

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Лесные пожары в Австралии стали катастрофой континентального масштаба. Они бушуют на протяжении последних месяцев и унесли немало жизней. Украина решила протянуть руку помощи Австралии и заявила о готовности отправить для борьбы с пожарами 200 спасателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

О таком решении украинского правительствазаявил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков написал, что правительство Украины уже сообщило австралийской стороне о готовности отправить специально обученных специалистов для ликвидации лесных пожаров в Австралии.

Украинские спасатели смогут прибыть в Австралию в течение 24−36 часов вместе с необходимым снаряжением. Для перелета на другой континент будет арендован дальнемагистральный самолет.

Украина лишь ждет ответа австралийской стороны.