Лесные пожары в Австралии: Аваков заявил о готовности Украины направить 200 спасателей

Лесные пожары в Австралии: Аваков заявил о готовности Украины направить 200 спасателейhttps://racurs.ua/n131688-lesnye-pojary-v-avstralii-avakov-zayavil-o-gotovnosti-ukrainy-napravit-200-spasateley.htmlРакурс
Лесные пожары в Австралии стали катастрофой континентального масштаба. Они бушуют на протяжении последних месяцев и унесли немало жизней. Украина решила протянуть руку помощи Австралии и заявила о готовности отправить для борьбы с пожарами 200 спасателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
О таком решении украинского правительствазаявил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Аваков написал, что правительство Украины уже сообщило австралийской стороне о готовности отправить специально обученных специалистов для ликвидации лесных пожаров в Австралии.
Украинские спасатели смогут прибыть в Австралию в течение 24−36 часов вместе с необходимым снаряжением. Для перелета на другой континент будет арендован дальнемагистральный самолет.
Украина лишь ждет ответа австралийской стороны.