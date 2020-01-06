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Ракурс
Йенс Столтенберг. Фото: Интерфакс

Столтенберг призвал Иран воздержаться от насилия и провокаций

6 янв 2020, 22:13
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Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций, которые могут усугубить ситуацию и спровоцировать новый серьезный конфликт на Ближнем Востоке.

С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, подытоживая результаты чрезвычайной встречи Североатлантического альянса, состоявшейся в понедельник в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что в последнее время наблюдалась эскалация ситуации со стороны Ирана, когда были нанесены удары по энергетическому объекту в Саудовской Аравии. Также Столтенберг напомнил о сбитом Ираном американском беспилотнике.

Генсек НАТО подчеркнул, что все участники встречи были единодушны во мнении, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, поэтому необходима деэскалация и сдерживание насилия.

Как ранее писал «Ракурс», парламент Ирака проголосовал за вывод американский войск из страны. Также Ирак планирует подать жалобу в ООН на действия США, которые провели военную операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: Ракурс


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