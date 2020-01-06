Йенс Столтенберг. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n131687-stoltenberg-prizval-iran-vozderjatsya-ot-nasiliya-i-provokaciy.html

Ракурс

Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций, которые могут усугубить ситуацию и спровоцировать новый серьезный конфликт на Ближнем Востоке.

С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, подытоживая результаты чрезвычайной встречи Североатлантического альянса, состоявшейся в понедельник в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что в последнее время наблюдалась эскалация ситуации со стороны Ирана, когда были нанесены удары по энергетическому объекту в Саудовской Аравии. Также Столтенберг напомнил о сбитом Ираном американском беспилотнике.

Генсек НАТО подчеркнул, что все участники встречи были единодушны во мнении, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, поэтому необходима деэскалация и сдерживание насилия.

Как ранее писал «Ракурс», парламент Ирака проголосовал за вывод американский войск из страны. Также Ирак планирует подать жалобу в ООН на действия США, которые провели военную операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.