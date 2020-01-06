Столтенберг призвал Иран воздержаться от насилия и провокацийhttps://racurs.ua/n131687-stoltenberg-prizval-iran-vozderjatsya-ot-nasiliya-i-provokaciy.htmlРакурс
Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций, которые могут усугубить ситуацию и спровоцировать новый серьезный конфликт на Ближнем Востоке.
С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, подытоживая результаты чрезвычайной встречи Североатлантического альянса, состоявшейся в понедельник в Брюсселе.
Столтенберг заявил, что в последнее время наблюдалась эскалация ситуации со стороны Ирана, когда были нанесены удары по энергетическому объекту в Саудовской Аравии. Также Столтенберг напомнил о сбитом Ираном американском беспилотнике.
Генсек НАТО подчеркнул, что все участники встречи были единодушны во мнении, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, поэтому необходима деэскалация и сдерживание насилия.
Как ранее писал «Ракурс», парламент Ирака проголосовал за вывод американский войск из страны. Также Ирак планирует подать жалобу в ООН на действия США, которые провели военную операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.