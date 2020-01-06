Єнс Столтенберг. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n131687-stoltenberg-zaklykav-iran-utrymatysya-vid-nasylstva-i-provokaciy.html

Ракурс

Іран повинен утриматися від подальшого насильства і провокацій, які можуть погіршити ситуацію і спровокувати новий серйозний конфлікт на Близькому Сході.

З такою заявою виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг, підсумовуючи результати надзвичайної зустрічі Північноатлантичного альянсу, що відбулася у понеділок у Брюсселі.

Столтенберг заявив, що останнім часом спостерігалася ескалація ситуації з боку Ірану, коли були нанесені удари по енергетичному об'єкту в Саудівській Аравії. Також Столтенберг нагадав про збитий Іраном американський безпілотник.

Генсек НАТО підкреслив, що всі учасники зустрічі були одностайні в тому, що новий конфлікт на Близькому Сході нікому не вигідний, тому необхідна деескалація і стримування насильства.

Як раніше писав «Ракурс», парламент Іраку проголосував за виведення американський військ із країни. Також Ірак планує подати скаргу до ООН на дії США, які провели військову операцію по ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.