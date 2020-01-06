Дональд Трамп під час візиту до Іраку, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n131670-tramp-vidmovyvsya-vyvodyty-viyska-z-iraku-popry-rishennya-parlamentu-krayiny.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що США не виводитимуть свої війська з Іраку, доки Багдад не заплатить за побудовану американцями в цій країні авіабазу.

Так Трамп відреагував на нещодавнє рішення парламенту Іраку, який закликав іноземні війська залишити територію країни, повідомляє агентство Reuters.

У нас там надзвичайно дорога авіабаза. Її спорудження коштувало мільярди доларів, задовго до мене. Ми не залишимо її, доки вони нам за це не заплатять, — заявив Трамп журналістам, коментуючи цю ситуацію.

Також він застеріг владу Іраку від можливих ворожих дій у цій ситуації.

Ми накладемо на них санкції, яких вони ніколи не бачили. Санкції щодо Ірану виглядатимуть незначними порівняно з ними, — наголосив президент США.

Нагадаємо, нещодавно парламент Іраку ухвалив резолюцію, яка закликає до виводу з території країни будь-яких іноземних військ. Наразі в Іраку перебувають понад 5 тис. американських військовослужбовців.