В Іраку розкритикували несподіваний візит Трампа і погрожують видворити американські війська з країни

Дональд Трамп в Іраку, фото: Gulf News

https://racurs.ua/ua/n116161-v-iraku-rozkrytykuvaly-nespodivanyy-vizyt-trampa-i-pogrojuut-vydvoryty-amerykanski-viyska-z-krayiny.html

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Несподіваний таємний візит президента США Дональда Трампа до Іраку викликав критику з боку політиків та лідерів мілітарних сил країни.

В Іраку вояж Трампа розцінили як порушення суверенітету. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, лідер парламентського блоку «Ісла» Сабах аль Сааді закликав провести надзвичайну сесію парламенту, щоб обговорити «грубе порушення суверенітету Іраку й зупинити агресивні дії Трампа»,

«Американська окупація Іраку закінчилася», — наголошує аль Сааді.

Суперник «Ісла» в парламенті країни блок «Біна», очолюваний лідером підтримуваного Іраном ополчення Хаді аль Амірі, також розкритикував візит Трампа до Іраку.

«Візит Трампа є грубим і явним порушенням дипломатичних норм і показує його зневагу і ворожість у відносинах з іракським урядом», — зазначається в заяві політсили.

Каїс аль-Хазалі, лідер впливового ополчення «Азаіба Аль-Хака», інтереси якого в парламенті представляє блок «Біна», заявив у Твіттері:

«Іракці відреагують парламентським рішенням про видворення ваших (США) збройних сил. І якщо вони не підуть, у нас є досвід і можливість витіснити їх іншими способами, з якими ваші сили знайомі».

Ці два об'єднання разом контролюють майже всі місця в законодавчому органі Іраку.

Водночас у прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдул-Махді заявили, що американська влада заздалегідь повідомила про візит Трампа. У заяві сказано, що іракський прем'єр-міністр і президент США обмежилися розмовою по телефону через «незгоду щодо того, де провести зустріч».

Іракські депутати повідомили агентству Reuters, що сторонам не вдалося домовитися щодо того, де має відбутися зустріч: Трамп просив зустрітися на військовій базі «Аль-Асад», проте Абдул-Махді цю пропозицію відхилив.

Нагадаємо, вчора Трамп провів три години на військовій базі США «Аль-Асад» в західному Іраку. Під час цього візиту він не зустрічався з іракськими чиновниками.