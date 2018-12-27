В Ираке раскритиковали неожиданный визит Трампа и угрожают выдворить американские войска из страны

Дональд Трамп в Ираке, фото: Gulf News

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Неожиданный тайный визит президента США Дональда Трампа в Ирак вызвал критику со стороны политиков и лидеров милитаристских сил страны.

В Ираке вояж Трампа расценили как нарушение суверенитета. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, лидер парламентского блока «Исла» Сабах аль Саади призвал провести чрезвычайную сессию парламента, чтобы обсудить «грубое нарушение суверенитета Ирака и остановить агрессивные действия Трампа»,

«Американская оккупация Ирака закончилась», — отмечает аль Саади.

Соперник «Исла» в парламенте страны блок «Бина», возглавляемый лидером поддерживаемого Ираном оплаченные Хади аль Амири, также раскритиковал визит Трампа в Ирак.

«Визит Трампа является грубым и явным нарушением дипломатических норм и показывает его пренебрежение и враждебность в отношениях с иракским правительством», — отмечается в заявлении политсилы.

Каис аль-Хазали, лидер влиятельного ополчения «Азаиба Аль-Хака», интересы которого в парламенте представляет блок «Бина», заявил в Твиттере:

«Иракцы отреагируют парламентским решением о выдворении ваших (США) вооруженных сил. И если они не уйдут, у нас есть опыт и возможность вытеснить их другими способами, с которыми ваши силы знакомы».

Эти два объединения вместе контролируют почти все места в законодательном органе Ирака.

В то же время у премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди заявили, что американские власти заранее сообщили о визите Трампа. В заявлении сказано, что иракский премьер-министр и президент США ограничились разговором по телефону из-за «несогласия относительно того, где провести встречу».

Иракские депутаты сообщили агентству Reuters, что сторонам не удалось договориться о том, где должна состояться встреча: Трамп просил встретиться на военной базе «Аль-Асад», однако Абдул-Махди это предложение отклонил.

Напомним, вчера Трамп провел три часа на военной базе США «Аль-Асад» в западном Ираке. Во время этого визита он встречался с иракскими чиновниками.