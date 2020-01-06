Хуан Гуайдо, фото: Daily Sabah

https://racurs.ua/ua/n131669-kryza-u-venesueli-guaydo-povernuv-sobi-post-golovy-parlamentu-pislya-vchorashnogo-vidstoronennya.html

Ракурс

Хуан Гуайдо, лідер венесуельської опозиції, повернув собі посаду очільника Національній асамблеї (парламенту Венесуели) в результаті голосування опозиції, котре відбулося поза заблокованою силовиками залою засідань, куди опозиціонерів не пустили.

Голосування відбулося 5 січня в редакції однієї з місцевих газет, кандидатуру Гуайдо підтримали сто депутатів, повідомляє видання Deutsche Welle.

Раніше того ж дня суперник Гуайдо і прихильник офіційної влади Венесуели Луїс Парра оголосив себе новим очільником парламенту, в котрому більшість місць належить представникам опозиції. Опозиціонери цю подію назвали «парламентським переворотом», вони стверджують, що на сесії не було необхідного кворуму.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що визнає обрання нового керівництва Національної асамблеї на чолі з Парра.

Водночас у США та Євросоюзі заявили, що очільником Національної асамблеї визнають Гуайдо. Так, у Брюсселі наголошують, що голосування з обрання керівництва венесуельського парламенту відбувалося з порушеннями і було не сумісне з законними процесами, тому Гуайдо визнаватимуть законним головою Національної асамблеї, доки «не будуть забезпечені умови для належного голосування».

У неділю в Національній асамблеї розпочався законодавчий період 2020−2021 років. Того ж дня мало відбутися голосування щодо голови парламенту, на котрому, як очікувалося, мали переобрати Гуайдо. Однак до голосування в будівлі парламенту були допущені лише лояльні владі депутати. Гуайдо спробував потрапити до парламенту, перелізши через огорожу, однак пробратися до будівлі йому не вдалося.

La dictadura de Maduro asalta viviendas, secuestra diputados e impide que accedan a la @AsambleaVE para evitar la reelección de su presidente legítimo.



Exigimos al Gobierno que respalde a @jguaido y condene el golpe ilegal de los chavistas contra los demócratas venezolanos. pic.twitter.com/1qCFLZJA2S — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 5, 2020

Нагадаємо, 23 січня 2019 року Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели.