Серіал «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» у двох номінаціях

Серіал «Чорнобиль» переміг у двох номінаціях «Золотого глобусу», фото: «ПопкорнNews»

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Ракурс

Британсько-американський мінісеріал «Чорнобиль», який розповідає про вибух реактора на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС та ліквідацію наслідків цієї масштабної техногенної катастрофи, отримав американську кінопремію «Золотий глобус» у номінації «Найкращий мінісеріал або телефільм».

Окрім «Чорнобиля» у цій номінації висувалися ще чотири серіали — «Пастка-22», «Фоссі/Вердон», «Найгучніший голос» та «Неймовірне», повідомляє агентство «Укрінформ».

Також премію в номінації «Найкращий актор другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі» отримав шведський актор Стеллан Скашгорд за виконання в серіалі «Чорнобиль» ролі радянського партійного діяча Бориса Щербини, котрий очолював урядову комісію з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Загалом серіал «Чорнобиль» висувався у чотирьох категоріях.

«Золотий глобус» — одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії. Її вручають з 1944 року за кіно- та телефільми.

Нагадаємо, у вересні серіал «Чорнобиль» отримав три статуетки Emmy — телевізійного аналога премії «Оскар».