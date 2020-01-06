Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус» в двух номинациях

Сериал «Чернобыль» победил в двух номинациях «Золотого глобуса», фото: «Попкорнnews»

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Ракурс

Британско-американский минисериал «Чернобыль», который рассказывает о взрыве реактора на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС и ликвидации последствий этой масштабной техногенной катастрофы, получил американскую кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший минисериал или телефильм».

Кроме «Чернобыля» в этой номинации выдвигались еще четыре сериала — «Ловушка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное», сообщает агентство «Укринформ».

Также премию в номинации «Лучший актер второго плана в сериале, минисериале или телефильме» получил шведский актер Стеллан Скашгорд за выполнение в сериале «Чернобыль» роли советского партийного деятеля Бориса Щербины, который возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Всего сериал «Чернобыль» выдвигался в четырех категориях.

«Золотой глобус» — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии. Ее вручают с 1944 года за кино- и телефильмы.

Напомним, в сентябре сериал «Чернобыль» получил три статуэтки Emmy — телевизионного аналога премии «Оскар».