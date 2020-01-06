Дональд Трамп, фото: 123rd Airlift Wing

https://racurs.ua/n131667-tramp-prigrozil-neproporcionalnym-otvetom-na-vozmojnuu-agressiu-so-storony-irana.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут «быстрый и полный» удар в случае возможной агрессии со стороны Ирана в отношении любого гражданина США или американской цели.

По словам Трампа, американский ответ на агрессию может быть «непропорциональным». Об этом он заявил в воскресенье в сообщении на своей странице в социальной сети Твиттер.

Трамп также отметил, что не считает необходимым формально сообщать Конгрессу США в случае подобных шагов против Тегерана.

Эти посты в соцсетях будут служить как сообщение Конгрессу США, — отметил Трамп. — Такое официальное сообщение не требуется, но все же дается!

Впоследствии в Конгрессе отреагировали на этот твит Трампа.

Этот пост в соцсети послужит напоминанием о том, что военными полномочиями наделен Конгресс в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, — отметили в Конгрессе.

В ведомстве Трампу порекомендовали прочитать War Power Act (резолюцию Конгресса от 1973 года, которая определяет полномочия президента в условиях военных действий) и напомнили, что он «не диктатор».

Напомним, недавно в эфире государственного телевидения Ирана во время трансляции церемонии прощания с убитым в результате американского ракетного удара 3 января иранским генералом Касем Сулеймани за голову Трампа была предложена награда в размере 80 млн долл. США.