Трамп пригрозил «непропорциональным» ответом на возможную агрессию со стороны Иранаhttps://racurs.ua/n131667-tramp-prigrozil-neproporcionalnym-otvetom-na-vozmojnuu-agressiu-so-storony-irana.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут «быстрый и полный» удар в случае возможной агрессии со стороны Ирана в отношении любого гражданина США или американской цели.
По словам Трампа, американский ответ на агрессию может быть «непропорциональным». Об этом он заявил в воскресенье в сообщении на своей странице в социальной сети Твиттер.
Трамп также отметил, что не считает необходимым формально сообщать Конгрессу США в случае подобных шагов против Тегерана.
Эти посты в соцсетях будут служить как сообщение Конгрессу США, — отметил Трамп. — Такое официальное сообщение не требуется, но все же дается!
Впоследствии в Конгрессе отреагировали на этот твит Трампа.
Этот пост в соцсети послужит напоминанием о том, что военными полномочиями наделен Конгресс в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, — отметили в Конгрессе.
В ведомстве Трампу порекомендовали прочитать War Power Act (резолюцию Конгресса от 1973 года, которая определяет полномочия президента в условиях военных действий) и напомнили, что он «не диктатор».
Напомним, недавно в эфире государственного телевидения Ирана во время трансляции церемонии прощания с убитым в результате американского ракетного удара 3 января иранским генералом Касем Сулеймани за голову Трампа была предложена награда в размере 80 млн долл. США.