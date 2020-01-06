Реджеп Эрдоган, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n131666-turciya-nachala-perebrasyvat-voyska-v-liviu-erdogan.html

Ракурс

Турция начала перебрасывать свои войска в Ливию.

Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

При этом он не уточнил, находятся ли уже турецкие войска на территории Ливии.

В Ливии продолжается гражданская война. Турция поддерживает признанное ООН Правительство национального согласия, противостоящее генералу Хафтару, которому помогает Россия.

Эрдоган подчеркнул, что в Ливии уже находятся 2,5 тыс. бойцов частной российской военной группировки «Вагнер» и 6 тыс. бойцов из Судана.

По его словам, среди задач турецких военных в Ливии будут «координация и обеспечение стабильности», а также обеспечение безопасности легитимного правительства страны.

Генерал Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу Ливии город Триполи.

2 января парламент Турции во время внеочередного заседания позволил руководству государства отправить войска в Ливию.

Напомним, 4 января ливийский парламент проголосовал за отмену двух межправительственных соглашений между Ливией и Турцией, которые касались морской границы и военного сотрудничества.