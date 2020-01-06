Реджеп Ердоган, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n131666-turechchyna-pochala-perekydaty-viyska-do-liviyi-erdogan.html

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Туреччина почала перекидати свої війська до Лівії.

Про це в інтерв’ю телеканалу CNN Turk заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Водночас він не уточнив, чи турецькі війська вже перебувають на території Лівії.

У Лівії триває громадянська війна. Туреччина підтримує визнаний ООН Уряд національної згоди, який протистоїть генералу Хафтару, котрому допомагає Росія.

Ердоган наголосив, що в Лівії вже перебувають 2,5 тис. бійців приватного російського військового угруповання «Вагнер» та 6 тис. бійців із Судану.

За його словами, серед завдань турецьких військових у Лівії будуть «координація і забезпечення стабільності», а також забезпечення безпеки легітимного уряду країни.

Генерал Хафтар 12 грудня оголосив про початок вирішального наступу на столицю Лівії місто Тріполі.

2 січня парламент Туреччини під час позачергового засідання дозволив керівництву держави відправити війська до Лівії.

Нагадаємо, 4 січня лівійський парламент проголосував за скасування двох міжурядових угод між Лівією і Туреччиною, котрі стосувалися морського кордону та військового співробітництва.