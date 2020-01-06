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За голову президента США в Ірані оголосили винагороду, фото: Sgt. Marianique Santos

Вбивство Сулеймані: за голову Трампа в Ірані запропонували 80 млн доларів (ВІДЕО)

6 січ 2020, 08:00
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За голову президента США Дональда Трампа в ефірі державного телебачення Ірану оголосили винагороду в розмірі 80 млн дол. США.

Ця заява була зроблена під час трансляції церемонії прощання з убитим внаслідок американського авіаудару іранським генералом Касемом Сулеймані — командувачем «Силами аль-Кудс» в складі Корпусу вартових ісламської революції, повідомляє видання Mirror з посиланням на en24.

Така сума була встановлена, виходячи з кількості населення Ірану — 80 млн людей.

Іран має 80 млн жителів. Виходячи з населення Ірану, ми хочемо зібрати 80 млн дол., що є нагородою для тих, хто наблизиться до голови президента Трампа, — було оголошено під час телетрансляції.

Зазначається, що ця заява, ймовірно, була елементом пропаганди на іранському телебаченні.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня американська авіація завдала ракетного удару по вантажному терміналу аеропорту Багдада, в результаті якого загинув Сулеймані. Трамп згодом заявив, що Сулеймані безпосередньо чи опосередковано відповідає за загибель мільйонів людей, тому, на думку президента США, його варто було ліквідувати ще багато років тому.


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