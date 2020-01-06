За голову президента США в Ірані оголосили винагороду, фото: Sgt. Marianique Santos

https://racurs.ua/ua/n131665-vbyvstvo-suleymani-za-golovu-trampa-v-irani-zaproponuvaly-80-mln-dolariv-video.html

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За голову президента США Дональда Трампа в ефірі державного телебачення Ірану оголосили винагороду в розмірі 80 млн дол. США.

Ця заява була зроблена під час трансляції церемонії прощання з убитим внаслідок американського авіаудару іранським генералом Касемом Сулеймані — командувачем «Силами аль-Кудс» в складі Корпусу вартових ісламської революції, повідомляє видання Mirror з посиланням на en24.

Така сума була встановлена, виходячи з кількості населення Ірану — 80 млн людей.

Іран має 80 млн жителів. Виходячи з населення Ірану, ми хочемо зібрати 80 млн дол., що є нагородою для тих, хто наблизиться до голови президента Трампа, — було оголошено під час телетрансляції.

Зазначається, що ця заява, ймовірно, була елементом пропаганди на іранському телебаченні.

⭕️بالفيديو: المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار (دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب. pic.twitter.com/jMZBFKM5u8 — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) January 5, 2020

Нагадаємо, в ніч на 3 січня американська авіація завдала ракетного удару по вантажному терміналу аеропорту Багдада, в результаті якого загинув Сулеймані. Трамп згодом заявив, що Сулеймані безпосередньо чи опосередковано відповідає за загибель мільйонів людей, тому, на думку президента США, його варто було ліквідувати ще багато років тому.