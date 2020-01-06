За голову президента США в Иране объявили вознаграждение, фото: Sgt. Marianique Santos

https://racurs.ua/n131665-ubiystvo-suleymani-za-golovu-trampa-v-irane-predlojili-80-mln-dollarov.html

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За голову президента США Дональда Трампа в эфире государственного телевидения Ирана объявили вознаграждение в размере 80 млн долл. США.

Это заявление было сделано во время трансляции церемонии прощания с убитым в результате американского авиаудара иранским генералом Касем Сулеймани — командующим «Силами аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, сообщает издание Mirror со ссылкой на en24.

Такая сумма была установлена, исходя из численности населения Ирана — 80 млн человек.

Иран имеет 80 млн жителей. Исходя из населения Ирана, мы хотим собрать 80 млн долл., что является наградой для тех, кто приблизится к голове президента Трампа, — было объявлено во время телетрансляции.

Отмечается, что это заявление, вероятно, было элементом пропаганды на иранском телевидении.

⭕️بالفيديو: المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار (دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب. pic.twitter.com/jMZBFKM5u8 — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) January 5, 2020

Напомним, в ночь на 3 января американская авиация нанесла ракетный удар по грузовому терминалу аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Трамп впоследствиизаявил, что Сулеймани непосредственно или опосредованно отвечает за гибель миллионов людей, поэтому, по мнению президента США, его следовало ликвидировать еще много лет назад.