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Ракурс
За голову президента США в Иране объявили вознаграждение, фото: Sgt. Marianique Santos

Убийство Сулеймани: за голову Трампа в Иране предложили 80 млн долларов (ВИДЕО)

6 янв 2020, 08:00
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За голову президента США Дональда Трампа в эфире государственного телевидения Ирана объявили вознаграждение в размере 80 млн долл. США.

Это заявление было сделано во время трансляции церемонии прощания с убитым в результате американского авиаудара иранским генералом Касем Сулеймани — командующим «Силами аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, сообщает издание Mirror со ссылкой на en24.

Такая сумма была установлена, исходя из численности населения Ирана — 80 млн человек.

Иран имеет 80 млн жителей. Исходя из населения Ирана, мы хотим собрать 80 млн долл., что является наградой для тех, кто приблизится к голове президента Трампа, — было объявлено во время телетрансляции.

Отмечается, что это заявление, вероятно, было элементом пропаганды на иранском телевидении.

Напомним, в ночь на 3 января американская авиация нанесла ракетный удар по грузовому терминалу аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Трамп впоследствиизаявил, что Сулеймани непосредственно или опосредованно отвечает за гибель миллионов людей, поэтому, по мнению президента США, его следовало ликвидировать еще много лет назад.


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