Брусничний сік допомагає знизити тиск – дослідження, фото: pexels

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Брусничний сік допоможе зменшити показники високого кров’яного тиску.

Наукові співробітники університету Хельсінкі провели дослідження. Дані спостережень опублікувано на сайті вишу.

У цій ягоді велика кількість поліфенолів. Речовини здатні вплинути на виникнення серцево-судинних захворювань. Смородина, журавлина і чорниця також є джерелом поліфенолів для організму.

Автори досліджень проаналізували здатність брусничного, журавлинного і чорничного соку стабілізувати кров’яний тиск. Аналіз показників здоров’я лабораторних гризунів показав, що напій з високим вмістом поліфенолів значно покращує функцію кровоносних судин, яка була порушена раніше.

Фінські вчені планують вивчити вплив брусничного соку на організм людини. На думку експертів, напій не замінить повністю ліки, але стане ефективним доповненням до загальної терапії.

Раніше вчені назвали найкращі засоби від похмілля. Вони вважають, що амінокислоти і мінерали, що містяться у молодій спаржі, позитивно впливають на окислювальний процес, від якого страждають клітини печінки.