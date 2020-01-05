Іран оголосив про вихід з ядерної угоди, фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n131663-iran-ogolosyv-pro-vyhid-z-yadernoyi-ugody.html

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Ядерна угода 2015 року не виконуватиметься Іраном.

Країна оголосила про припинення виконання забов’язань. Про це повідомило Державне телебачення Ірану.

Жодного з положень влада не планує дотримуватись. Таке рішення означатиме, що Тегеран продовжить розробку ядерної зброї. Відтепер країна перестане виконувати обмеження щодо накопичення великої кількості збагаченого урану.

Про жорсткі кроки Іран попереджав раніше. Керівництво держави заявляло, що налаштоване рішуче відповісти на ліквідацію генерала Касема Сулеймані американськими військовими в Іраку.

Нагадаємо, військові США ліквідували Сулеймані біля міжнародного аеропорту в Багдаді ракетним ударом. Він міг розробляти план нападу на американських дипломатів. Вбивство іранського генерала спровокувало зростання напруження на Близькому Сході. Іран заявив, що готує військову відповідь США.