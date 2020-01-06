Дональд Трамп, фото: 123rd Airlift Wing

https://racurs.ua/ua/n131667-tramp-prygrozyv-neproporciynou-vidpoviddu-na-mojlyvu-agresiu-z-boku-iranu.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдадуть «швидкий та повний» удар у відповідь у разі можливої агресії з боку Ірану щодо будь-якого громадянина США чи американської цілі.

За словами Трампа, американська відповідь на агресію може бути «непропорційною». Про це він заявив у неділю в повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Трамп також зазначив, що не вважає за необхідне формально повідомляти Конгресу США в разі подібних кроків проти Тегерана.

Ці пости в соцмережах слугуватимуть як повідомлення Конгресу США, — наголосив Трамп. — Таке офіційне повідомлення не вимагається, але все ж дається!

Згодом у Конгресі відреагували на цей твіт Трампа.

Цей пост у соцмережі послужить нагадуванням про те, що військовими повноваженнями наділено Конгрес відповідно до Конституції Сполучених штатів, — наголосили в Конгресі.

У відомстві Трампу порекомендували прочитати War Power Act (резолюцію Конгресу від 1973 року, котра визначає повноваження президента в умовах воєнних дій) та нагадали, що він «не диктатор».

Нагадаємо, нещодавно в ефірі державного телебачення Ірану під час трансляції церемонії прощання з убитим внаслідок американського ракетного удару 3 січня іранським генералом Касемом Сулеймані за голову Трампа була запропонована винагорода в розмірі 80 млн дол. США.