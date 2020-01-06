Хуан Гуайдо, фото: Daily Sabah

https://racurs.ua/n131669-krizis-v-venesuele-guaydo-vernul-sebe-post-predsedatelya-parlamenta-posle-vcherashnego.html

Ракурс

Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции, вернул себе пост главы Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) в результате голосования оппозиции, которое произошло вне заблокированного силовиками зала заседаний, куда оппозиционеров не пустили.

Голосование состоялось 5 января в редакции одной из местных газет, кандидатуру Гуайдо поддержали сто депутатов, сообщает издание Deutsche Welle.

Ранее в тот же день соперник Гуайдо и сторонник официальной власти Венесуэлы Луис Парра объявил себя новым главой парламента, в котором большинство мест принадлежит представителям оппозиции. Оппозиционеры это событие назвали «парламентским переворотом», они утверждают, что на сессии не было необходимого кворума.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что признает избрание нового руководства Национальной ассамблеи во главе с Парра.

В то же время в США и Евросоюзе заявили, что главой Национальной ассамблеи признают Гуайдо. Так, в Брюсселе отмечают, что голосование по избранию руководства венесуэльского парламента происходило с нарушениями и было несовместимо с законными процессами, поэтому Гуайдо будут признавать законным председателем Национальной ассамблеи, пока «не будут обеспечены условия для надлежащего голосования».

В воскресенье в Национальной ассамблее начался законодательный период 2020—2021 годов. В тот же день должно было состояться голосование по председателя парламента, на котором, как ожидалось, должны были переизбрать Гуайдо. Однако к голосованию в здании парламента были допущены только лояльные власти депутаты. Гуайдо попытался попасть в парламент, перелезши через забор, однако пробраться в здание ему не удалось.

La dictadura de Maduro asalta viviendas, secuestra diputados e impide que accedan a la @AsambleaVE para evitar la reelección de su presidente legítimo.



Exigimos al Gobierno que respalde a @jguaido y condene el golpe ilegal de los chavistas contra los demócratas venezolanos. pic.twitter.com/1qCFLZJA2S — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 5, 2020

Напомним, 23 января 2019 года Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.