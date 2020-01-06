Трамп отказался выводить войска из Ирака, несмотря на решение парламента страныhttps://racurs.ua/n131670-tramp-otkazalsya-vyvodit-voyska-iz-iraka-nesmotrya-na-reshenie-parlamenta-strany.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут выводить свои войска из Ирака, пока Багдад не заплатит за построенную американцами в этой стране авиабазу.
Так Трамп отреагировал на недавнее решение парламента Ирака, призвавшего иностранные войска покинуть территорию страны, сообщает агентство Reuters.
У нас там очень дорогая авиабаза. Ее сооружение стоило миллиарды долларов, задолго до меня. Мы не оставим ее, пока они нам за это не заплатят, — заявил Трамп журналистам, комментируя эту ситуацию.
Также он предостерег власти Ирака от возможных враждебных действий в этой ситуации.
Мы наложим на них санкции, которых они никогда не видели. Санкции в отношении Ирана будут выглядеть незначительными по сравнению с ними, — подчеркнул президент США.
Напомним, недавно парламент Ирака принял резолюцию, призывающую к выводу с территории страны всех иностранных войск. Сейчас в Ираке находятся более 5 тыс. американских военнослужащих.