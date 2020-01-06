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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Фокус

Сенатори-демократи закликали Трампа обґрунтувати рішення про вбивство Сулеймані

6 січ 2020, 21:27
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Вбивство Касема Сулеймані вплинуло на світовий політичний баланс і деякі американські політики назвали таке рішення серйозною помилкою президента США Дональда Трампа. Сенатори-демократи Чак Шумер і Роберт Менендес звернулися до Трампа з проханням розсекретити інформацію, яка стала підставою для прийняття рішення про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Сенатори у листі просять Трампа негайно і повністю розсекретити інформацію про військові повноваження від 4 січня 2020 року, які президент США передав до Конгресу після військової операції проти Сулеймані. Текст листа Шумер розмістив у своєму Twitter.

Сенатори вважають, що американці повинні знати, чому влада прийняла подібне рішення, а також нагадали, що демократичні засади не сприймають повністю засекречених повідомлень.

Слід уточнити, що адміністрація Трампа передала до Конгресу повідомлення про проведену військову операцію, але інформація, що міститься у ньому, повністю засекречена і не підлягає розголошенню.

Майже всі конгресмени-республіканці підтримали рішення Трампа про ліквідацію Сулеймані. А ось демократи вважали таке рішення серйозною помилкою.

Джерело: Ракурс


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