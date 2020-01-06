Дональд Трамп. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n131686-senatory-demokraty-prizvali-trampa-obosnovat-reshenie-ob-ubiystve-suleymani.html

Ракурс

Убийство Касема Сулеймани отразилось на мировом политическом балансе и некоторые американские политики назвали такое решение серьезной ошибкой президента США Дональда Трампа. Сенаторы-демократы Чак Шумер и Роберт Менендес обратились к Трампу с просьбой рассекретить информацию, которая послужила основанием для принятия решения об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Сенаторы в письме просят Трампа немедленно и полностью рассекретить информацию о военных полномочиях от 4 января 2020 года, которые президент США передал в Конгресс после военной операции против Сулеймани. Текст письма Шумер разместил в своем Twitter.

Сенаторы считают, что американцы должны знать, почему власть приняла подобное решение, а также напомнили, что демократические устои не приемлют полностью засекреченных сообщений.

Следует уточнить, что администрация Трампа передала в Конгресс сообщение о проведенной военной операции, но информация, содержащаяся в нем, полностью засекречена и не подлежит разглашению.

Почти все конгрессмены-республиканцы поддержали решение Трампа о ликвидации Сулеймани. А вот демократы считали такое решение серьезной ошибкой.