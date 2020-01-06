Решение об убийстве Сулеймани США принимали без НАТО — Столтенбергhttps://racurs.ua/n131685-reshenie-ob-ubiystve-suleymani-ssha-prinimali-bez-nato-stoltenberg.htmlРакурс
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани довело напряжение на Ближнем Востоке до «точки кипения». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани принималось в Белом доме без согласования с Североатлантическим альянсом и коалицией по борьбе против террористической группировки «Исламское государство».
«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО», — заявил Столтенберг в понедельник во время пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО добавил, что лишь сегодня США предоставили союзникам по НАТО разъяснения относительно того, почему Вашингтон принял решение о ликвидации Сулеймани.
Столтенберг не стал озвучивать подробности данной информации.
Как ранее писал «Ракурс», в эфире государственного телевидения Ирана объявили, что за голову президента США Дональда Трампа назначено вознаграждение в сумме 80 млн долл.