Йенс Столтенберг. Фото: РБК

https://racurs.ua/n131685-reshenie-ob-ubiystve-suleymani-ssha-prinimali-bez-nato-stoltenberg.html

Ракурс

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани довело напряжение на Ближнем Востоке до «точки кипения». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани принималось в Белом доме без согласования с Североатлантическим альянсом и коалицией по борьбе против террористической группировки «Исламское государство».

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО», — заявил Столтенберг в понедельник во время пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО добавил, что лишь сегодня США предоставили союзникам по НАТО разъяснения относительно того, почему Вашингтон принял решение о ликвидации Сулеймани.

Столтенберг не стал озвучивать подробности данной информации.

Как ранее писал «Ракурс», в эфире государственного телевидения Ирана объявили, что за голову президента США Дональда Трампа назначено вознаграждение в сумме 80 млн долл.