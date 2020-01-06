Єнс Столтенберг. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n131685-rishennya-pro-vbyvstvo-suleymani-ssha-pryymaly-bez-nato-stoltenberg.html

Ракурс

Вбивство іранського генерала Касема Сулеймані довело напругу на Близькому Сході до «точки кипіння». Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про ліквідацію Сулеймані приймалося у Білому домі без узгодження із Північноатлантичним альянсом і коаліцією по боротьбі проти терористичного угруповання «Ісламська держава».

«Це було рішення, прийняте США без участі коаліції проти ІД і НАТО», — заявив Столтенберг у понеділок під час прес-конференції у Брюсселі.

Генсек НАТО додав, що лише сьогодні США надали союзникам по НАТО роз’яснення щодо того, чому Вашингтон прийняв рішення про ліквідацію Сулеймані.

Столтенберг не став озвучувати подробиці даної інформації.

Як раніше писав «Ракурс», в ефірі державного телебачення Ірану оголосили, що за голову президента США Дональда Трампа призначена винагорода в сумі 80 млн дол.