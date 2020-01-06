Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Газета.Ру

Трамп: У Ірану ніколи не буде ядерної зброї

6 січ 2020, 19:55
999

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо Ірану, який повідомив про відмову виконувати пункти договору про ядерне роззброєння від 2015 року.

«У Ірану ніколи не буде ядерної зброї!» — написав Трамп прописними буквами в Twitter.

Іранське державне ТБ повідомило, що Іран більше не буде дотримуватися жодних обмежень, які були встановлені відповідно до ядерної угоди 2015 року.

Тегеран таке рішення прийняв після того, як у Багдаді загинув іранський генерал Касем Сулеймані в результаті військової операції, проведеної американськими військовими.

Пізніше керівник Ісламської республіки Іран Алі Хаменеї заявив, що вбивство Сулеймані не залишиться безкарним.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини