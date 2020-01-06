Трамп: У Ірану ніколи не буде ядерної зброї

Дональд Трамп. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n131684-tramp-u-iranu-nikoly-ne-bude-yadernoyi-zbroyi.html

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Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо Ірану, який повідомив про відмову виконувати пункти договору про ядерне роззброєння від 2015 року.

«У Ірану ніколи не буде ядерної зброї!» — написав Трамп прописними буквами в Twitter.

Іранське державне ТБ повідомило, що Іран більше не буде дотримуватися жодних обмежень, які були встановлені відповідно до ядерної угоди 2015 року.

Тегеран таке рішення прийняв після того, як у Багдаді загинув іранський генерал Касем Сулеймані в результаті військової операції, проведеної американськими військовими.

Пізніше керівник Ісламської республіки Іран Алі Хаменеї заявив, що вбивство Сулеймані не залишиться безкарним.