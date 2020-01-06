Ціна золота піднялася до максимуму з 2013 року

Золото. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n131683-cina-zolota-pidnyalasya-do-maksymumu-z-2013-roku.html

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Ціна золота піднялася до максимального рівня за період із 2013 року, а паладій оновив історичний максимум. Коливання на ринку золота відбуваються в умовах зростаючої напруженості на Близькому Сході.

Ціна золота на спотовому ринку в Лондоні піднялася у понеділок на 2,3%, до 1588,13 дол. за унцію. Це максимальний показник із квітня 2013 року. До кінця дня вартість унції золота становила 1577,83 дол. Ціна паладію на спотовому ринку досягла 2027,91 дол. за унцію, що є новим історичним рекордом, повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно із прогнозом аналітиків Goldman Sachs Group Inc., в умовах конфлікту на Близькому Сході попит на золото може перевищити попит на нафту.

Не виключено, що вартість «жовтого металу» може досягти 1600 дол. за унцію, якщо відносини США і Ірану продовжать погіршуватися.

Підвищений інтерес інвесторів до дорогоцінних металів також сприяє зростанню ціни на паладій. У світі спостерігається дефіцит паладію через посилення стандартів для автомобілів за викидами в атмосферу. На даний час попит на паладій перевищує пропозицію, так що у перспективі ціна на метал повинна зростати.