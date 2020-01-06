Цена золота поднялась до максимума с 2013 года

Золото. Фото: Вести

https://racurs.ua/n131683-cena-zolota-podnyalas-do-maksimuma-s-2013-goda.html

Ракурс

Цена золота поднялась до максимального уровня за период с 2013 года, а палладий обновил исторический максимум. Колебания на рынке золота происходят в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Цена золота на спотовом рынке в Лондоне поднялась в понедельник на 2,3%, до 1588,13 долл. за унцию. Это максимальный показатель с апреля 2013 года. К концу дня стоимость унции золота составляла 1577,83 долл. Цена палладия на спотовом рынке достигла 2027,91 долл. за унцию, что является новым историческим рекордом, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group Inc., в условиях разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке спрос на золото может превысить спрос на нефть.

Не исключено, что стоимость «желтого металла» может достичь 1600 долл. за унцию, если отношения США и Ирана продолжат ухудшаться.

Повышенный интерес инвесторов к драгоценным металлам также способствует росту цен на палладий. В мире наблюдается дефицит палладия из-за ужесточения стандартов для автомобилей по выбросам в атмосферу. В настоящее время спрос на палладий превышает предложение, так что в перспективе цена на металл должна расти.