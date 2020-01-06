Лесные пожары в Австралии. Фото: Укринформ

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Лесные пожары в Австралии не прекращаются с октября 2019 года. Их жертвами уже стали 17 человек, десятки людей считаются пропавшими без вести. Украинское правительство заявило о готовности оказать помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

В министерстве выразили глубокое соболезнование семьям погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим от пожаров. В МИД добавили, что правительство Австралии может рассчитывать на помощь со стороны Украины в ситуации с лесными пожарами.

Также в министерстве добавили, что посольство Украины в Австралии постоянно контактирует с органами власти для выяснения наличия украинских граждан среди пострадавших.