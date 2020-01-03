В Австралии объявили масштабную эвакуацию из-за лесных пожаров. Фото: homsk.com

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Массовую эвакуацию объявили в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в связи с масштабными лесными пожарами.

На протяжении 46 часов десятки тысяч человек должны будут покинуть свои дома. К эвакуации привлекли военных — пять вертолетов Военно-воздушных сил и два корабля королевских ВМС. Площадь пожаров составляет 5,5 млн га, что по площади, как Хорватия или почти в полтора раза больше площади Одесской области. Об этом сообщает DW.

Пожары в стране бушуют с октября 2019 года, с тех пор погибли 17 человек. Еще десятки людей официально считаются пропавшими без вести. Из-за задымления в воздухе в столице Канберре содержание опасных для здоровья веществ превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 21 раз.

Лесные пожары вредят не только Австралии, но и соседней Новой Зеландии, что находится за тысячи километров. Новозеландские ледники стали коричневого цвета из-за пепла из пожаров, который перенес ветер.

Напомним, на днях лесные пожары фиксировали в австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Местные жители рассказали, что днем небо было красного цвета и везде летел пепел. Люди были вынуждены искать безопасные места. Тысячи туристов бежали к побережью океана.