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Ракурс
Пробное ВНО: сегодня началась регистрация, которая продлится три недели, фото — УЦОКО

Пробное ВНО: сегодня началась регистрация, которая продлится три недели

3 янв 2020, 09:47
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С сегодняшнего дня в Украине начинается регистрация на пробную сессию внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Зарегистрироваться на экспериментальную сдачу тестов можно с 3 до 24 января.

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языках — 28 марта.

Пробное тестирование является платной услугой для его участников. Стоимость такого ВНО ранее сообщал «Ракурс» — в зависимости от региона участникам придется заплатить от 138 грн до 150 грн. В день проведения пробного тестирования участник сможет сдать тест только по одному предмету.

Цель пробного тестирования — тренировочная. Абитуриенты знакомятся с атмосферой сдачи ВНО, тестами, психологически готовятся к настоящей сессии, учатся эффективно распределять время и оценивать свои умения.

В УЦОКО отметили, что регистрироваться нужно не только для сдачи пробного ВНО, но и впоследствии на основную сессию. Результаты пробного ВНО не зачислят как оценки государственной итоговой аттестации и не будут использовать при поступлении в высшие учебные заведения.

Источник: Ракурс


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