Пробне ЗНО: сьогодні розпочалася реєстрація, яка триватиме три тижні, фото — УЦОЯО

https://racurs.ua/ua/n131578-probne-zno-sogodni-rozpochalasya-reiestraciya-yaka-tryvatyme-try-tyjni.html

Ракурс

Від сьогодні в Україні розпочинається реєстрація на пробну сесію зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО). Зареєструватися на експериментальну здачу тестів можна з 3 до 24 січня.

Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з англійської, іспанської, німецької та французької мов — 28 березня.

Пробне тестування є платною послугою для його учасників. Вартість такого ЗНО раніше повідомляв «Ракурс» — залежно від регіону учасникам доведеться сплатити від 138 грн до 150 грн. У день проведення пробного тестування учасник зможе скласти тест лише з одного предмета.

Мета пробного тестування — тренувальна. Абітурієнти ознайомлюються із атмосферою здачі ЗНО, тестами, психологічно готуються до справжньої сесії, вчаться ефективно розподіляти час та оцінювати свої вміння.

В УЦОЯО наголосили, що реєструватися необхідно не тільки для здачі пробного ЗНО, але й згодом на основну сесію. Результати пробного ЗНО не зарахують як оцінки за державну підсумкову атестацію і не використають під час вступу до вищих навчальних закладів.