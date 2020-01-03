Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
В Австралії оголосили масштабну евакуацію через лісові пожежі. Фото: homsk.com

В Австралії оголосили масштабну евакуацію через лісові пожежі (ВІДЕО)

3 січ 2020, 09:54
999

Масову евакуацію оголосили в австралійських штатах Новий Південний Уельс та Вікторія у зв’язку з масштабними лісовими пожежами.

Впродовж 46 годин десятки тисяч осіб повинні будуть покинути свої будинки. До евакуації залучили військових — п’ять вертольотів Військово-повітряних сил та два кораблі королівських ВМС. Площа пожеж становить 5,5 млн га, що по площі, як Хорватія або майже в півтора рази більше площі Одеської області. Про це повідомляє DW.

Пожежі в країні вирують із жовтня 2019 року, з того часу загинуло 17 осіб. Ще десятки людей офіційно вважаються зниклими безвісти. Через задимлення в повітрі в столиці Канберрі вміст небезпечних для здоров’я речовин перевищує гранично допустиму концентрацію більш ніж в 21 раз.

Лісові пожежі шкодять не лише Австралії, але й сусідній Новій Зеландії, що знаходиться за тисячі кілометрів. Новозеландські льодовики стали коричневого кольору через попіл із пожеж, який переніс вітер.

Нагадаємо, днями лісові пожежі фіксували у австралійських штатах Вікторія та Новий Південний Уельс. Місцеві мешканці розповіли, що вдень небо було червоного кольору й скрізь летів попіл. Люди були змушені шукати безпечні місця. Тисячі туристів втекли до узбережжя океану.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше